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Benro A-300EX алюминиевый штатив c головой KB-0A
Benro A-300EX алюминиевый штатив c головой KB-0A

Benro A-300EX алюминиевый штатив c головой KB-0A

Benro
Артикул: NVF-8617

Benro A-300EX – универсальный облегченный штатив с головой KB-0A.

Трехсекционный штатив с ногами из магний-алюминиевого сплава круглого сечения с зажимами клипсами. Выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм. 

Описание

Механизм, которым оснащен штатив, дает возможность устанавливать угол фиксации каждой ноги независимо на 24, 55 или 80 градусов от вертикали. Центральная колонна штатива может извлекаться и устанавливаться в перевернутом состоянии. 

Верхняя часть штатива снабжена пузырьковым уровнем и компасом. Нижние секции ног штатива оснащены резиновыми наконечниками, для обеспечения удобства работы и безопасности. Внизу центральной колонны расположен подпружиненный скрытый крюк для подвески груза. Для удобства переноски в холодное время года, одна из ног штатива оснащена ручкой из пористой резины.

Характеристики:

  • секций – 3
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • макс. высота, мм – 1495
  • мин.высота, мм – 425
  • сложенный, мм – 625
  • вес, кг – 1,5

Характеристики штативной головки Benro:

  • диаметр шара, мм – 36
  • высота, мм – 100
  • вес, кг – 0,4
  • макс. Нагрузка, кг – 8

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