Benro A-300EX алюминиевый штатив c головой KB-0A

Механизм, которым оснащен штатив, дает возможность устанавливать угол фиксации каждой ноги независимо на 24, 55 или 80 градусов от вертикали. Центральная колонна штатива может извлекаться и устанавливаться в перевернутом состоянии.
Верхняя часть штатива снабжена пузырьковым уровнем и компасом. Нижние секции ног штатива оснащены резиновыми наконечниками, для обеспечения удобства работы и безопасности. Внизу центральной колонны расположен подпружиненный скрытый крюк для подвески груза. Для удобства переноски в холодное время года, одна из ног штатива оснащена ручкой из пористой резины.
Характеристики:
- секций – 3
- максимальная нагрузка, кг – 4
- макс. высота, мм – 1495
- мин.высота, мм – 425
- сложенный, мм – 625
- вес, кг – 1,5
Характеристики штативной головки Benro:
- диаметр шара, мм – 36
- высота, мм – 100
- вес, кг – 0,4
- макс. Нагрузка, кг – 8