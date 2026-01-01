Benro A-300EX алюминиевый штатив c головой KB-0A

Описание

Механизм, которым оснащен штатив, дает возможность устанавливать угол фиксации каждой ноги независимо на 24, 55 или 80 градусов от вертикали. Центральная колонна штатива может извлекаться и устанавливаться в перевернутом состоянии.

Верхняя часть штатива снабжена пузырьковым уровнем и компасом. Нижние секции ног штатива оснащены резиновыми наконечниками, для обеспечения удобства работы и безопасности. Внизу центральной колонны расположен подпружиненный скрытый крюк для подвески груза. Для удобства переноски в холодное время года, одна из ног штатива оснащена ручкой из пористой резины.

Характеристики:

секций – 3

максимальная нагрузка, кг – 4

макс. высота, мм – 1495

мин.высота, мм – 425

сложенный, мм – 625

вес, кг – 1,5

Характеристики штативной головки Benro: