Benro A-269 алюминиевый штатив c головой BH-1

Характеристики:
- высота съемки, см – 40,0–159,0
- максимальная нагрузка, кг – 6 кг
- рабочая высота, см – 137,5
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- количество секций штанги – 5
- наконечники опор – шипы/резиновые
- вес, кг – 1,77
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-269 – легкий походный пятисекционный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-1 и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм.
Характеристики:
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