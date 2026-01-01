Benro A-2580T алюминиевый штатив с головой B-2

Характеристики:
- высота съемки, см – 42,5–175,5
- максимальная нагрузка, кг – 10 кг
- длина (в сложенном состоянии), см – 63,8
- количество секций штанги – 4
- наконечники опор – шипы/резиновые
- вес, кг – 2,34
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-2580Т – четырехсекционный штатив с облегченной, но прочной конструкцией. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro B-2 и выдерживает нагрузку весом до 10 килограмм.
Характеристики:
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