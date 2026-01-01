Benro A-серии A-197HVC трехсекционный алюминиевый штатив

Характеристики:
- высота съемки, см – 39–164,7
- рабочая высота, см – 128,0
- в сложенном состоянии, см – 59
- максимальная нагрузка, кг – 6 кг
- головка – нет
- вес, кг – 1,75
- чехол – нет
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-серии A-197HVC – универсальный прочный штатив без головы. Имеет герметичные фиксаторы ног. Узел крепления центральной колонны позволяет устанавливать ее под произвольным наклоном к горизонту.
Характеристики:
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