Benro A-1685 алюминиевый походный штатив-трансформер с головой BH-0

Характеристики:
- высота съемки, см – 39,8–141,9
- максимальная нагрузка, кг – 4 кг
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- количество секций штанги – 4
- наконечники опор – шипы/резиновые
- вес, кг – 1,44
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-1685 – легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-0 и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter