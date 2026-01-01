Benro A-1680T алюминиевый штатив c головой BH-0

Характеристики:
- высота съемки, см – 40,4–144,2
- максимальная нагрузка, кг – 4 кг
- рабочая высота, см – 120,7
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- количество секций штанги – 4
- наконечники опор – резиновые
- вес, кг – 1,52
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-1680T – легкий походный четырехсекционный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-0 и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.
Характеристики:
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