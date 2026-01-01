Benro A-1580T алюминиевый штатив и голова B-1

Артикул: NVF-1819

Benro A-1580T – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами, в комплекте с мягким чехлом для переноски. Оснащен шаровой головой Benro B-1 и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм.