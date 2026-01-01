Benro A-1580F алюминиевый штатив с головой BH-1

Артикул: NVF-1818

Benro A-1580F – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами, в комплекте с мягким чехлом для переноски. Оснащен шаровой головой Benro BH-1 и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм.