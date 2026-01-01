Benro A-1570F алюминиевый штатив с головой BH-1

Характеристики:
- высота съемки, см – 32,5–147
- длина в сложенном состоянии, см – 56,5
- максимальная нагрузка, кг – 2 кг
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- вес, кг – 1,57
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-1570F – двухсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами, в комплекте с мягким чехлом для переноски. Оснащен шаровой головой Benro BH-1 и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм.
Характеристики:
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