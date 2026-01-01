Benro A-150EX алюминиевый штатив с головой BR-0

Артикул: NVF-1816

Benro A-150EX – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами, в комплекте с мягким чехлом для переноски. Оснащен шаровой головой Benro BR-0 и выдерживает нагрузку весом до 2 килограмм.