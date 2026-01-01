Benro A-150EX алюминиевый штатив с головой BR-0

Характеристики:
- высота съемки, см – 131–152
- максимальная нагрузка, кг – 2 кг
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- количество секций штанги – 4
- наконечники опор – шипы/резиновые
- вес, кг – 1,0
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-150EX – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами, в комплекте с мягким чехлом для переноски. Оснащен шаровой головой Benro BR-0 и выдерживает нагрузку весом до 2 килограмм.
Характеристики:
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Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.