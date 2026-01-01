Benro A-1180T алюминиевый плоский походный штатив с головой B0

Характеристики:
- высота съемки, см – 42–127,5
- максимальная нагрузка, кг – 8 кг
- длина (в сложенном состоянии), см – 45,5
- головка – в комплекте, сменная, шаровая
- наконечники опор – резиновые
- вес, кг – 1,37
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro A-1180T – универсальный трехсекционный легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro B-0 и выдерживает нагрузку весом до 8 килограмм.
Характеристики:
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