Benro A-057 M8 Aluminium tripod штатив

Описание

Прочный, жесткий и функциональный штатив. Имеет возможность фиксации угла ног 24,55,80 град. Центральная колонна - съемная. На одной из ног предусмотрена ручка из пористой резины, что делает комфортной переноску в холодное время года. Подходят головы с посадкой 1/4 или 3/8 дюйма.

Характеристики: