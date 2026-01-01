Benro A-057 M8 Aluminium tripod штатив

Прочный, жесткий и функциональный штатив. Имеет возможность фиксации угла ног 24,55,80 град. Центральная колонна - съемная. На одной из ног предусмотрена ручка из пористой резины, что делает комфортной переноску в холодное время года. Подходят головы с посадкой 1/4 или 3/8 дюйма.
Характеристики:
- материал – алюминиевый сплав
- число секции – 3
- максимальная высота съемки (без центральной штанги), см – 114,5
- высота максимальная, см – 138
- высота минимальная, см – 31
- вес, кг – 1,22
- максимальная нагрузка, кг – 2,5