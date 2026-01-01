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Falcon Eyes PH-1 штативная голова

Falcon Eyes PH-1 штативная голова

Falcon Eyes
Артикул: VBR-558

Falcon Eyes PH-1 – алюминиевая штативная 3D-головка, имеет три степени свободы. Оборудована быстросъемной площадкой. Предназначена для работы с камерами весом до 5 кг.

Описание

Для поворота камеры по разным осям предназначены отдельные фиксаторы, одновременно выполняющие роль рычага. Камера, закрепленная на такой головке, может поворачиваться в горизонтальной плоскости, наклоняться вверх и вниз, а также вбок, – это позволяет делать снимки вертикального формата.
Вокруг оси горизонтального панорамирования и оси бокового наклона нанесена шкала в градусах. Широкие рукоятки обеспечивают удобное управление.
 
Технические характеристики:
  • тип головы – 3D
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • высота головы, мм – 145
  • размер площадки, мм – 65х90
  • крепление к камере – 1/4"
  • крепление к штативу – 3/8"
  • диаметр базы для установки на штатив, мм – 60
  • панорамирование по горизонтали, град. – 360
  • панорамирование по вертикали, град. – от -30 до +90
  • наклон камеры, град. – от -45 до +90
  • пузырьковый уровень – нет
  • материал – алюминиевый сплав
  • вес, кг – 1,08

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