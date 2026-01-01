Falcon Eyes PH-1 штативная голова

Для поворота камеры по разным осям предназначены отдельные фиксаторы, одновременно выполняющие роль рычага. Камера, закрепленная на такой головке, может поворачиваться в горизонтальной плоскости, наклоняться вверх и вниз, а также вбок, – это позволяет делать снимки вертикального формата.
Вокруг оси горизонтального панорамирования и оси бокового наклона нанесена шкала в градусах. Широкие рукоятки обеспечивают удобное управление.
Технические характеристики:
- тип головы – 3D
- максимальная нагрузка, кг – 5
- высота головы, мм – 145
- размер площадки, мм – 65х90
- крепление к камере – 1/4"
- крепление к штативу – 3/8"
- диаметр базы для установки на штатив, мм – 60
- панорамирование по горизонтали, град. – 360
- панорамирование по вертикали, град. – от -30 до +90
- наклон камеры, град. – от -45 до +90
- пузырьковый уровень – нет
- материал – алюминиевый сплав
- вес, кг – 1,08