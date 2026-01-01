Falcon Eyes PH-1 штативная голова

Описание

Для поворота камеры по разным осям предназначены отдельные фиксаторы, одновременно выполняющие роль рычага. Камера, закрепленная на такой головке, может поворачиваться в горизонтальной плоскости, наклоняться вверх и вниз, а также вбок, – это позволяет делать снимки вертикального формата.

Вокруг оси горизонтального панорамирования и оси бокового наклона нанесена шкала в градусах. Широкие рукоятки обеспечивают удобное управление.

Технические характеристики: