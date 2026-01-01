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Falcon Eyes штативная головка BH-4
Falcon Eyes штативная головка BH-4
Falcon Eyes штативная головка BH-4
Falcon Eyes штативная головка BH-4

Falcon Eyes штативная головка BH-4

Falcon Eyes
Артикул: VBR-556

Шаровая, штативная голова Falcon Eyes BH-4.

Шаровая штативная голова с быстросъемной площадкой, изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, предназначена для установки камер весом до 4 кг.

Описание

Данную шаровую голову можно использовать с любыми штативами или моноподами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головы снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе имеется фиксатора шара, который управляет всеми положениями головы. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков.

Шаровая штативная голова имеет также систему быстросъемной площадки типа ласточкин хвост - это дает возможность быстро снять и поставить камеру на штативную голову. Площадка оборудована установочным винтом диаметром 1/4" и предохранителем от случайного выскальзывания камеры.

Характеристики:

  • тип головы - шаровая
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • диаметр шара - 36 мм
  • высота головы - 110 мм
  • размер площадки - 50х50 мм
  • крепление для камеры - 1/4”
  • крепление к штативу - 3/8”
  • диаметр базы для установки на штатив - 60 мм
  • панорамирование по горизонтали - 360 град.
  • пузырьковый уровень - нет
  • материал - алюминиево-магниевый сплав
  • вес - 0,55 кг 

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