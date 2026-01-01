Falcon Eyes штативная головка BH-4

Описание

Данную шаровую голову можно использовать с любыми штативами или моноподами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головы снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе имеется фиксатора шара, который управляет всеми положениями головы. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков.

Шаровая штативная голова имеет также систему быстросъемной площадки типа ласточкин хвост - это дает возможность быстро снять и поставить камеру на штативную голову. Площадка оборудована установочным винтом диаметром 1/4" и предохранителем от случайного выскальзывания камеры.

Характеристики: