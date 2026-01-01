images
images
images
images
images
images
SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe
SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe
SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe
SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe
SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe
SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe

SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe

SmallRig
Артикул: DAN-4960

Поворотный держатель SmallRig BSE2346B Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe для монитора.

Держатель предназначен для установки монитора в горячий башмак камеры. Для установки оборудования сверху имеется винт со стандартной резьбой 1/4". Держатель дает возможность наклона установленного оборудования на угол 140 градусов и вращения на 360 градусов. Максимальная нагрузка - 1,2 кг. Держатель изготовлен из алюминиевого сплава. Вес - 82 г.

Описание

SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.