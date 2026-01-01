SmallRig BSE2346B поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поворотный держатель SmallRig BSE2346B Swivel and Tilt Monitor Mount with Cold Shoe для монитора.
Держатель предназначен для установки монитора в горячий башмак камеры. Для установки оборудования сверху имеется винт со стандартной резьбой 1/4". Держатель дает возможность наклона установленного оборудования на угол 140 градусов и вращения на 360 градусов. Максимальная нагрузка - 1,2 кг. Держатель изготовлен из алюминиевого сплава. Вес - 82 г.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter