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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-BH30 штативная голова
Шаровая головка для установки нетяжелых камер на штативы, стойки и другие опоры с посадочным винтом 3/8”.
Площадка устанавливается в базу с пазами и фиксируется винтом. От случайного выпадения она застрахована 2 упорами. Для выравнивания положения камеры база оснащена пузырьковым уровнем.
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