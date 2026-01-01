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Raylab RL-BH30 штативная голова
Raylab RL-BH30 штативная голова
Raylab RL-BH30 штативная голова

Raylab RL-BH30 штативная голова

Raylab
Артикул: DAN-9144

Raylab RL-BH30 штативная голова

Шаровая головка для установки нетяжелых камер на штативы, стойки и другие опоры с посадочным винтом 3/8”.
Площадка устанавливается в базу с пазами и фиксируется винтом. От случайного выпадения она застрахована 2 упорами. Для выравнивания положения камеры база оснащена пузырьковым уровнем.

Описание

Raylab RL-BH30 штативная голова

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