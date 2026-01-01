Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка

Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответсвующих видео- и фотокамер.
Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.
Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - 8
- диапазон полезной нагрузки, кг - от 0 до 8
- быстросъемная площадка, мм - 75
- крепления - 1/4 "и 3/8"
- диапазон наклона, град. - +90 до -70
- система контрбаланса - поршень с азотом
- диапазон панорамирования, град. - 360
- подсветка пузырькового уровня - да
- материал - алюминий
- высота, см - 14,7
- вес, кг - 2,2