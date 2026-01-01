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Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка
Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка

Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка

Manfrotto
Артикул: NVF-9618

Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 - видеоголова с уникальной технологией непрерывного контрбаланса.

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto.

Описание

Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответсвующих видео- и фотокамер.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. 

Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 8
  • диапазон полезной нагрузки, кг - от 0 до 8
  • быстросъемная площадка, мм - 75
  • крепления - 1/4 "и 3/8"
  • диапазон наклона, град. - +90 до -70
  • система контрбаланса - поршень с азотом
  • диапазон панорамирования, град. - 360
  • подсветка пузырькового уровня - да
  • материал - алюминий
  • высота, см - 14,7
  • вес, кг - 2,2

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