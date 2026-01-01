Manfrotto MVHN8AH NITROTECH N8 видеоголовка

Описание

Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответсвующих видео- и фотокамер.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Характеристики: