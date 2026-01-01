images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12
Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12

Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12

Manfrotto
Артикул: DAN-3259

Видеоголова Nitrotech12 Manfrotto MVHN12AH.

Жидкостная видеоголова с системой непрерывного противовеса. Предназначена для установки оборудования весом до 12 кг. 

Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.

Система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. 

Разъем Easy Link позволяет прикрепить аксессуар, такой как дальномер, монитор, подсветку и т.д. к самой голове, уменьшая вес на корпусе камеры.

Ручки управления расположены с левой стороны, тем самым позволяя освободить правую руку для работы с рукоятью.

Характеристики:

  • вес - 2250 г
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг
  • угол наклона - -70 до + 90 град.
  • пузырьковый уровень - есть
  • крепление - 1/4″ винт, 3/8″ винт
  • тип головы - видео  
  • панорамное вращение - 360 град.
  • рабочая высота - 14,8 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.