Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.
Система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.
Разъем Easy Link позволяет прикрепить аксессуар, такой как дальномер, монитор, подсветку и т.д. к самой голове, уменьшая вес на корпусе камеры.
Ручки управления расположены с левой стороны, тем самым позволяя освободить правую руку для работы с рукоятью.
Характеристики:
- вес - 2250 г
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 12 кг
- контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг
- угол наклона - -70 до + 90 град.
- пузырьковый уровень - есть
- крепление - 1/4″ винт, 3/8″ винт
- тип головы - видео
- панорамное вращение - 360 град.
- рабочая высота - 14,8 см