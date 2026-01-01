Manfrotto MVHN12AH видеоголова Nitrotech12

Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.

Система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Разъем Easy Link позволяет прикрепить аксессуар, такой как дальномер, монитор, подсветку и т.д. к самой голове, уменьшая вес на корпусе камеры.

Ручки управления расположены с левой стороны, тем самым позволяя освободить правую руку для работы с рукоятью.

Характеристики: