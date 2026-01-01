Manfrotto MLBALL Ball head головка для установки Lumie

Технические характеристики:
- материал – алюминий/технополимер
- горизонтальный поворот, град. – 360
- фронтальный наклон, град. – до +35
- вес, г – 20
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MLBALL Ball head – небольшая шаровая головка. Предназначена для установки осветительных приборов Lumie на штативы и горячий башмак камеры. Крепление на штатив – резьба 1/4 дюйма.
Технические характеристики:
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