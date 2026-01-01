Артикул: DAN-9692

Manfrotto MHMINIBALL MINI BALL HEAD шаровая голова мини.

Компактная алюминиевая шаровая голова оснащена креплением ''мама'' в нижней части, что делает ее совместимой с любой опорой. Универсальное крепление ¼” в верхней части позволяет закрепить любую камеру или прибор весом до 1 кг. Подходит для многих видов съемок. Посадочная резьба на штатив также ¼”.

Вес 0.036 кг.