Manfrotto MH057A5 панорамная головка для штатива

Технические характеристики:
- материал – алюминий
- рабочая высота, см – 28
- максимальная нагрузка, кг – 5
- вес, кг – 1,65
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MH057A5 – алюминиевая панорамная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. На площадке нанесены индексные линейки, упрощающие последовательное изменение положения камеры.
Технические характеристики:
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