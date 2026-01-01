Manfrotto MH055M0-RC4 шаровая голова для штатива

Артикул: OLE-0816

Manfrotto MH055M0-RC4 – компактная и прочная шаровая головка для крепления профессиональных тяжелых фото- и видеокамер весом до 10 кг. Тефлоновая вкладка и два пузырьковых уровня обеспечивают плавное и точное панорамирование. Модель оснащена быстросъемной широкой площадкой RC4.