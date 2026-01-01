Manfrotto MH055M0-RC4 шаровая голова для штатива

Технические характеристики:
- материал – магний
- рабочая высота, см – 13
- максимальная нагрузка, кг – 12
- съемная площадка – RC4
- вес, кг – 1,05
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MH055M0-RC4 – компактная и прочная шаровая головка для крепления профессиональных тяжелых фото- и видеокамер весом до 10 кг. Тефлоновая вкладка и два пузырьковых уровня обеспечивают плавное и точное панорамирование. Модель оснащена быстросъемной широкой площадкой RC4.
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