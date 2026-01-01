Manfrotto MH054M0-Q6 шаровая головка для штатива

Технические характеристики:
- материал – магний
- рабочая высота, см – 12
- максимальная нагрузка, кг – 10
- съемная площадка – MSQ6PL/Arca
- вес, кг – 0,7
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MH054M0-Q6 – компактная и прочная шаровая головка для крепления фото- и видеокамер весом до 10 кг. Тефлоновая вкладка и три пузырьковых уровня обеспечивают плавное и точное панорамирование. Модель оснащена быстросъемной площадкой Q6 системы Arca-Swiss.
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