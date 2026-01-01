Manfrotto MH054M0-Q6 шаровая головка для штатива

Артикул: OLE-0815

Manfrotto MH054M0-Q6 – компактная и прочная шаровая головка для крепления фото- и видеокамер весом до 10 кг. Тефлоновая вкладка и три пузырьковых уровня обеспечивают плавное и точное панорамирование. Модель оснащена быстросъемной площадкой Q6 системы Arca-Swiss.