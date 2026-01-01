Manfrotto 700RC2 COMPOSITE VIDEO HEAD видеоголова

Характеристики:
- панорамное вращение – 360 град.
- высота, см – 9,6
- вес, кг – 0,52
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- быстросъемная площадка – есть
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto Composite Video Head 700RC2 COMPOSITE VIDEO HEAD – компактная и легкая двухосная штативная видеоголовка. Максимальная нагрузка составляет до 2,5 кг.
Характеристики:
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