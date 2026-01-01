images
Manfrotto 700RC2 COMPOSITE VIDEO HEAD видеоголова

Manfrotto 700RC2 COMPOSITE VIDEO HEAD видеоголова

Manfrotto
Артикул: NVF-2733

Manfrotto Composite Video Head 700RC2 COMPOSITE VIDEO HEAD – компактная и легкая двухосная штативная видеоголовка. Максимальная нагрузка составляет до 2,5 кг.

Описание

Характеристики:

  • панорамное вращение – 360 град.
  • высота, см – 9,6
  • вес, кг – 0,52
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • быстросъемная площадка – есть

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Джек Дэвисон - создатель &quot;естественных портретов&quot;
Джек Дэвисон - создатель "естественных портретов"
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.