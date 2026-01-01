Manfrotto 496 шаровая головка для штатива

Технические характеристики:
- материал – алюминий
- рабочая высота, см – 9
- максимальная нагрузка, кг – 6
- вращение при панорамировании, град. – 360
- боковой уклон, град. – от -90 до +90
- вес, кг – 0,34
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 496 – легкая и компактная алюминиевая шаровая головка для крепления фото- и видеокамер весом до 6 кг. Имеет возможность панорамирования на 360 градусов и регулировку нагрузки.
Технические характеристики:
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Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.