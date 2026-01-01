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Manfrotto 496 шаровая головка для штатива

Manfrotto 496 шаровая головка для штатива

Manfrotto
Артикул: OLE-0863

Manfrotto 496 – легкая и компактная алюминиевая шаровая головка для крепления фото- и видеокамер весом до 6 кг. Имеет возможность панорамирования на 360 градусов и регулировку нагрузки.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • рабочая высота, см – 9
  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • вращение при панорамировании, град. – 360
  • боковой уклон, град. – от -90 до +90
  • вес, кг – 0,34

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