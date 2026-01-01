GreenBean PanoramicHead 02 Pro-U панорамирующая голова

Описание

Моторизованная панорамирующая голова предназначена для съемки панорам с перемещением камеры вокруг одной или двух осей с раздельной регулировкой скорости для точного управления съемкой. Голову можно установить на штативы, краны (в вертикальном и перевернутом положении), моторизированные слайдеры, операторские тележки.

Камера при съемке управляется входящим в комплект программируемым пультом дистанционного управления в ручном и автоматическом режиме, в том числе в режиме Timelapse с синхронизацией работы затвора с движением головки.

Функция памяти крайних положений и запуск автоматического движения по заданной траектории. Передача движения от двигателей к раме осуществляется с помощью зубчато-ременной передачи, обеспечивает точное движение без рывков и люфтов.

Панорамная головка работает от 12 В адаптера постоянного тока (входит в комплект) или от внешнего 12 В аккумулятора (в комплекте аккумулятор 5200 мАч и зарядное устройство).

Пульт дистанционного управления соединяется с головкой при помощи двухметрового восьмиконтактного XLR кабеля. На пульте размещен аналоговый джойстик (для движения по двум осям), регуляторы скорости вращения и кнопки переключения направления вращения (реверс) на каждую ось, 4 кнопки для установки и управления автоматического движения (старт/пауза, установка, точка A, точка B), переключатель режима прохода дистанции между точками A и B (разовый/многократный), разъем для подключения контроллера с таймером для съемки таймлапс (контроллер в комплекте), разъем питания и XLR 8-pin.

В комплекте жесткий пыле- влагозащищенный кейс с секциями из поролона, для защиты оборудования от повреждений при транспортировке.

Характеристики: