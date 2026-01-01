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FST B-1 шаровая штативная головка
FST B-1 шаровая штативная головка

FST B-1 шаровая штативная головка

FST
Артикул: MTG-0249

Алюминиевая штативная шаровая головка FST B-1 дает возможность оперативно закрепить камеру в оптимальном положении, существенно расширяя возможности кадрирования позиционирования оборудования. Вес штативной головки - 0,3 кг, диаметр шара - 28 мм, максимальная нагрузка - 6 кг.

Описание

Имеются независимые фиксирующие ручки. Они предназначены для регулировки горизонтального осевого вращения и для крепления самого шара. Наличие фиксатора-предзажима шара обеспечивает возможность отрегулировать плавность хода шара в зависимости от веса устанавливаемой фототехники. Наличие универсальной съемной площадки типа Arca Swiss позволяет быстро установить камеру на штатив, а также быстро её снять.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • наличие быстросъемной площадки - да
  • диаметр шара - 28 мм
  • высота штативной головки - 95 мм
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • вес штативной головки - 0,30 кг

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