FST B-1 шаровая штативная головка

Имеются независимые фиксирующие ручки. Они предназначены для регулировки горизонтального осевого вращения и для крепления самого шара. Наличие фиксатора-предзажима шара обеспечивает возможность отрегулировать плавность хода шара в зависимости от веса устанавливаемой фототехники. Наличие универсальной съемной площадки типа Arca Swiss позволяет быстро установить камеру на штатив, а также быстро её снять.
Характеристики:
- материал - алюминий
- наличие быстросъемной площадки - да
- диаметр шара - 28 мм
- высота штативной головки - 95 мм
- максимальная нагрузка - 6 кг
- вес штативной головки - 0,30 кг