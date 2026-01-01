Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка

Описание

Особенностью шаровой головки серии Dynamics является наличие отдельных рукояток для регуляции степени демпфирования и стопора для быстрой фиксации шара. Рукоятки регулировки демпфирования вращаются равномерно – даже при усилии зажима шара, близкого к максимальному уровню, перемещение камеры сохраняет плавность движения. А благодаря единому стопору шара во всех направлениях – фиксация быстрая и надежная.

Для того чтобы иметь возможность горизонтального панорамирования камерой при зафиксированном шаре, корпус головки соединен с основанием через поворотный механизм с собственным стопором. Прецизионное основание с жидкостным демпфированием обеспечивает плавное панорамирование на 360 и имеет шкалу с интервалом в 2.5˚ для точного позиционирования.

Шаровая штативная головка Falcon Eyes Dynamics 255P устанавливается на любую опору с установочным винтом 3/8", для этого в ее основании предусмотрена соответствующая резьба. Для этого подойдут самые разнообразные штативы, монопод или другие держатели с необходимой грузоподъемностью.

Характеристики:

Тип головки: шаровая, панорамирующая

Максимальная нагрузка: 25 кг

Диаметр шара: 54 мм

Высота головки: 98 мм

Размер площадки: 38х70 мм

Крепление для камеры: винт 1/4”

Крепление к штативу: 3/8”