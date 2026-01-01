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Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка

Falcon Eyes Dynamics 255P шаровая головка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8835

 Falcon Eyes Dynamics 255P – шаровая штативная головка с быстросъемной площадкой, соединенной с шаром через поворотную платформу для панорамирования. Головка с низко расположенным шаром диаметром 54 мм предназначена для тяжелых камер с дополнительным оборудованием общим весом до 25 кг. Подходит для использования с зеркальными, беззеркальными или видеокамерами с крепежным отверстием 1/4".

Описание

 Особенностью шаровой головки серии Dynamics является наличие отдельных рукояток для регуляции степени демпфирования и стопора для быстрой фиксации шара. Рукоятки регулировки демпфирования вращаются равномерно – даже при усилии зажима шара, близкого к максимальному уровню, перемещение камеры сохраняет плавность движения. А благодаря единому стопору шара во всех направлениях – фиксация быстрая и надежная.
 Для того чтобы иметь возможность горизонтального панорамирования камерой при зафиксированном шаре, корпус головки соединен с основанием через поворотный механизм с собственным стопором. Прецизионное основание с жидкостным демпфированием обеспечивает плавное панорамирование на 360 и имеет шкалу с интервалом в 2.5˚ для точного позиционирования.
 Шаровая штативная головка Falcon Eyes Dynamics 255P устанавливается на любую опору с установочным винтом 3/8", для этого в ее основании предусмотрена соответствующая резьба. Для этого подойдут самые разнообразные штативы, монопод или другие держатели с необходимой грузоподъемностью.

Характеристики:

 Тип головки: шаровая, панорамирующая
 Максимальная нагрузка: 25 кг
 Диаметр шара: 54 мм
 Высота головки: 98 мм
 Размер площадки: 38х70 мм
 Крепление для камеры: винт 1/4”
 Крепление к штативу: 3/8”

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