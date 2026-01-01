Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов.
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