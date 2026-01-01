Benro VX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг

Описание

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет надежно установить и снять камеру.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики: