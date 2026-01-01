Benro S4 профессиональная видеоголова

Штативная видео голова предназначенная для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видео запись, вес которых не превышает 2,5 кг. Гидравлическая компенсация обеспечивает чрезвычайно плавный контроль панорамирования в горизонтальном и вертикальном направлениях. Видеоголова изготовлена из магниевого сплава, что обеспечивает ее надежность прочность и небольшой вес. Ее можно установить как на штатив, так и на монопод со стандартным резьбовым креплением 3/8 дюйма. Благодаря наличию быстросъемной площадки QR6, процедура установки и быстрого снятия камеры упрощается. Длинная рукоятка позволяет свободно и без рывков управлять видео или фотокамерой.
GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.