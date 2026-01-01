Benro S2 профессиональная легкая видеоголова

Штативная видео голова предназначенная для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видео запись, вес которых не превышает 2,5 кг. Гидравлическая компенсация обеспечивает чрезвычайно плавный контроль панорамирования в горизонтальном и вертикальном направлениях. Видеоголова изготовлена из магниевого сплава, что обеспечивает ее надежность прочность и небольшой вес. Ее можно установить как на штатив, так и на монопод со стандартным резьбовым креплением 3/8 дюйма. Благодаря наличию быстросъемной площадки QR4, процедура установки и быстрого снятия камеры упрощается. Длинная рукоятка позволяет свободно и без рывков управлять видео или фотокамерой.
-10 %
Арт. NVF-3014Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
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более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.