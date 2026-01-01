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Benro S2 профессиональная легкая видеоголова
Benro S2 профессиональная легкая видеоголова
Benro S2 профессиональная легкая видеоголова

Benro S2 профессиональная легкая видеоголова

Benro
Артикул: NVF-8628

Benro S2 – профессиональная легкая видеоголова.

Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Диапазон панаромирования, град. – 360. Диапазон наклона, град. – от -85 до +85. Высота, мм – 90. Вес, кг – 0,4. 

Описание

Штативная видео голова предназначенная для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видео запись, вес которых не превышает 2,5 кг. Гидравлическая компенсация обеспечивает чрезвычайно плавный контроль панорамирования в горизонтальном и вертикальном направлениях. Видеоголова изготовлена из магниевого сплава, что обеспечивает ее надежность прочность и небольшой вес. Ее можно установить как на штатив, так и на монопод со стандартным резьбовым креплением 3/8 дюйма. Благодаря наличию быстросъемной площадки QR4, процедура установки и быстрого снятия камеры упрощается. Длинная рукоятка позволяет свободно и без рывков управлять видео или фотокамерой.

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