Benro S2 профессиональная легкая видеоголова

Описание

Штативная видео голова предназначенная для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видео запись, вес которых не превышает 2,5 кг. Гидравлическая компенсация обеспечивает чрезвычайно плавный контроль панорамирования в горизонтальном и вертикальном направлениях. Видеоголова изготовлена из магниевого сплава, что обеспечивает ее надежность прочность и небольшой вес. Ее можно установить как на штатив, так и на монопод со стандартным резьбовым креплением 3/8 дюйма. Благодаря наличию быстросъемной площадки QR4, процедура установки и быстрого снятия камеры упрощается. Длинная рукоятка позволяет свободно и без рывков управлять видео или фотокамерой.