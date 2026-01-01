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Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style

Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style

Benro
Артикул: DAN-8312

Benro HD1A 3D голова Arca-swiss style - универсальная и точная трехкоординатная голова разработана для фотографов, которым необходима максимальная точность при построении кадра. Нагрузка, кг – 5

Описание

Голова регулируется в трех осях независимо друг от друга. На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая идеально кадрировать и совмещать изображения.

Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.

На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования.


Технические характеристики:

  • Вес, кг – 0,57
  • Нагрузка, кг – 5

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