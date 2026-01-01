Benro G2 шаровая голова Low Profile Arca-Swiss style

Описание

Три независимые регулировки. Угол наклона с быстрым переходом в портретную ориентацию.

Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования для точного кадрирования и совмещения изображений.

Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Полированный шар обеспечивает максимальную плавность движения.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования.

Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Элементы управления прорезинены и имеют квадратную форму с большой площадью опоры для пальцев, что в совокупности обеспечивает удобный хват.

Технические характеристики:

• Вес, кг – 0.53

• Допустимая нагрузка, кг – 14

• Диаметр шара, см – 4.4

• Высота головки, см – 8.8

• Диаметр основания, см – 5.8

• Материал – магниевый сплав