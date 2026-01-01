Benro G2 шаровая голова Low Profile Arca-Swiss style

Три независимые регулировки. Угол наклона с быстрым переходом в портретную ориентацию.
Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования для точного кадрирования и совмещения изображений.
Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.
Полированный шар обеспечивает максимальную плавность движения.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования.
Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.
Элементы управления прорезинены и имеют квадратную форму с большой площадью опоры для пальцев, что в совокупности обеспечивает удобный хват.
Технические характеристики:
• Вес, кг – 0.53
• Допустимая нагрузка, кг – 14
• Диаметр шара, см – 4.4
• Высота головки, см – 8.8
• Диаметр основания, см – 5.8
• Материал – магниевый сплав
Стойка Kupo 390M оснащена базой на колесах с тормозами, 8 футовой (240 см) трубкой из хромированной стали и сдвигаемым кронштейном для крепления осветительного оборудования, камеры, столика и другого оборудования с крепежом Baby. Высота кронштейна свободно регулируется одной рукой на любую высоту. База складная, отсоединяемая для удобства хранения или транспортировки.