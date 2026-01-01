Manfrotto 165MV TRIPOD SPREADER универсальная распорка для штатива

Характеристики:
- Диаметр - от 80 до 130 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto TRIPOD SPREADER - 165MV пластиковая распорка для штатива.
Характеристики:
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Grifon CL-22 – профессиональный универсальный зажим суперкламп. Используется для установки студийного оборудования на стойки или трубы диаметром от 13 до 55 мм или плоские поверхности. Оборудован переходником 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,6 кг.
GreenBean MegaClamp MC-095 – С-образный зажим. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования. Максимальная нагрузка, кг – до 80. Возможно крепление на трубах или балках диаметром 10–55 мм. Материал – алюминий.