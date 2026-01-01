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Manfrotto 165MV TRIPOD SPREADER универсальная распорка для штатива

Manfrotto 165MV TRIPOD SPREADER универсальная распорка для штатива

Manfrotto
Артикул: NVF-2630

Manfrotto TRIPOD SPREADER - 165MV пластиковая распорка для штатива.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр - от 80 до 130 см.

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