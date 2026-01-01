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Manfrotto 814-1 кронштейн шарнирный

Manfrotto 814-1 кронштейн шарнирный

Manfrotto
Артикул: OLE-0578

Manfrotto 814-1 – небольшой и мощный кронштейн длиной 16,5 см. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение, благодаря скользящей системе регулировки. Крепления – внешние винты на 1/4 и 3/8 дюйма позволяют устанавливать оборудование (монитор или другие видеоаксессуары) весом до 3,5 кг.

Описание

Технические характеристики:
  • длина в сложенном состоянии, см – 10,3
  • максимальная длина кронштейна, см – 14,5
  • материал – алюминий
  • цвет – черный
  • максимальная нагрузка, кг – 3,5
  • вес, кг – 0,215

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