Manfrotto 814-1 кронштейн шарнирный

Артикул: OLE-0578

Manfrotto 814-1 – небольшой и мощный кронштейн длиной 16,5 см. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение, благодаря скользящей системе регулировки. Крепления – внешние винты на 1/4 и 3/8 дюйма позволяют устанавливать оборудование (монитор или другие видеоаксессуары) весом до 3,5 кг.