Manfrotto 814-1 кронштейн шарнирный

Технические характеристики:
- длина в сложенном состоянии, см – 10,3
- максимальная длина кронштейна, см – 14,5
- материал – алюминий
- цвет – черный
- максимальная нагрузка, кг – 3,5
- вес, кг – 0,215
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 814-1 – небольшой и мощный кронштейн длиной 16,5 см. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение, благодаря скользящей системе регулировки. Крепления – внешние винты на 1/4 и 3/8 дюйма позволяют устанавливать оборудование (монитор или другие видеоаксессуары) весом до 3,5 кг.
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