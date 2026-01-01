Manfrotto 441SPK2 шипованные резиновые ножки для штатива

Артикул: DAN-3460

Шипованные резиновые ножки Manfrotto 441SPK2 для штатива.

Комплект из трех резиновых насадок с шипами для ног штатива. Шипы изготовлены из специального твердого, анодированного алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии. Поставляется со специальным инструментом для монтажа.