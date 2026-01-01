Manfrotto 359-1 держатель камеры

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 359-1 – держатель, предназначен для обеспечения дополнительной поддержки при использовании длинных телеобъективов. Поддерживая основание камеры с ножками штатива, данное устройство обеспечивает лучшую стабилизацию, чем объектив-воротник, установленный на штатив в одиночку.
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