Manfrotto 131DDB горизонтальная штанга

Арт. MTG-0171

Кабель TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Одна из особенностей разъема - его симметричный дизайн, который позволяет подключать кабель любой стороной. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

