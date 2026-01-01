Manfrotto 131DDB горизонтальная штанга

Технические характеристики:
- материал – алюминий
- длина, см – 60
- вес, кг – 1,1
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto131DDB – горизонтальная штанга, устанавливается на центральную колонну штатива с резьбой 3/8 дюйма. Она позволит вести съемку прямо вниз, на землю. Имеет дополнительные подвижные узлы креплений. Двух позиционная головка монтируется на боковой рукоятки, и допускает возможность установки до четырех головок. Длина штанги, см – 60.
Технические характеристики:
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Кабель TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.
USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Одна из особенностей разъема - его симметричный дизайн, который позволяет подключать кабель любой стороной. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.