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Manfrotto 131DDB горизонтальная штанга

Manfrotto 131DDB горизонтальная штанга

Manfrotto
Артикул: OLE-1230

Manfrotto131DDB – горизонтальная штанга, устанавливается на центральную колонну штатива с резьбой 3/8 дюйма. Она позволит вести съемку прямо вниз, на землю. Имеет дополнительные подвижные узлы креплений. Двух позиционная головка монтируется на боковой рукоятки, и допускает возможность установки до четырех головок. Длина штанги, см – 60.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • длина, см – 60
  • вес, кг – 1,1

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в наличии 1-3 шт

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6 200 ₽
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