Manfrotto 22SPK3 шипы для штатива 22,5 мм

Артикул: OLE-1232

Manfrotto 22SPK3 – резиновые наконечники для штативов. Снабжены выдвижными шипами. Изготовлены из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную устойчивость на мягких поверхностях, таких, как песок, лед, ковер. Устанавливаются на ножки диаметром 22,5 мм. В комплекте – 3 шт.