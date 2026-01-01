Manfrotto 22SPK3 шипы для штатива 22,5 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 22SPK3 – резиновые наконечники для штативов. Снабжены выдвижными шипами. Изготовлены из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную устойчивость на мягких поверхностях, таких, как песок, лед, ковер. Устанавливаются на ножки диаметром 22,5 мм. В комплекте – 3 шт.
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