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Manfrotto 15SCK3 шипы с опорами для штатива 15,5 мм

Manfrotto 15SCK3 шипы с опорами для штатива 15,5 мм

Manfrotto
Артикул: OLE-0776

Manfrotto 15SCK3 – резиновые опоры с выдвижными шипами. Изготовлены из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную устойчивость на гладких поверхностях, и закрепляются с помощью входящий в комплект отвертки. Устанавливаются на ножки диаметром 15,5 мм. Диаметр опоры, мм – 50. В комплект входит 3 шт. Совместимы со штативами: MT293A3, MK293A3, MT294A4, MK294A4, MT190XPRO4, MK190XPRO4.

Описание

Manfrotto 15SCK3 шипы с опорами для штатива 15,5 мм

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