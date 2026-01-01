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GreenBean Video Base 100/75 база с чашей для штативной головки
GreenBean Video Base 100/75 база с чашей для штативной головки

GreenBean Video Base 100/75 база с чашей для штативной головки

GreenBean
Артикул: NVF-8037

GreenBean Video Base 100/75 – база для установки видеоголов на слайдеры, краны, автогрипы и другие устройства с плоской площадкой. Выполнена в виде полусферы 75/100 мм. Крепится с помощью винтов 1/4" или 3/8".

Описание

Благодаря большому количеству монтажных отверстий, база Video Base 100/75 совместима не только с оборудованием GreenBean, но и с оборудованием других производителей (совместимость уточняйте у консультантов перед покупкой). В основании базы предусмотрены 4 отверстия без резьбы для установки базы на различные слайдеры, краны и основания, расстояние между центрами отверстий 67х67 мм. 

В комплекте переходник с чаши 100 мм на чашу 75 мм, также в комплект входит адаптер для крепления головы с полусферой (гайка с рукояткой приобретается отдельно).

Комплектация

  • База с чашей GreenBean Video Base 100/75.
  • Винт 1/4" с рукояткой – 4 шт.
  • Переходник на сферу 75 мм – 1 шт.
  • Адаптер для крепления головы (гайка с рукояткой приобретается отдельно) – 1 шт.

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