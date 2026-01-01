GreenBean Video Base 100/75 база с чашей для штативной головки

Описание

Благодаря большому количеству монтажных отверстий, база Video Base 100/75 совместима не только с оборудованием GreenBean, но и с оборудованием других производителей (совместимость уточняйте у консультантов перед покупкой). В основании базы предусмотрены 4 отверстия без резьбы для установки базы на различные слайдеры, краны и основания, расстояние между центрами отверстий 67х67 мм.

В комплекте переходник с чаши 100 мм на чашу 75 мм, также в комплект входит адаптер для крепления головы с полусферой (гайка с рукояткой приобретается отдельно).