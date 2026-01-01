Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean 70M8 ручка-фиксатор для штативной видеоголовки
Предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе в условиях ограниченного снизу пространства.
Подходит для головок с крепежным винтом М8. Сквозное отверстие в ручке.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter