Артикул: OLE-1738

GreenBean 70M8 ручка-фиксатор для штативной видеоголовки

Предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе в условиях ограниченного снизу пространства.

Подходит для головок с крепежным винтом М8. Сквозное отверстие в ручке.