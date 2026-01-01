Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем

Описание

Держатель для смартфона изготовлен очень качественно, применением совтеменных технологий. Он имеет резиновые вкладыши на губках зажима, благодаря чему совершенно безопасен при удерживании смартфона. Раздвижная система зажима позволяет устанавливать в него смартфоны размером от 60 до 90 мм. К нему продойдут такие модели как iPhone 6S и 6S Plus, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Nokia Lumia, Nexus и т.д.

Держатель имет холодный башмак, в который можно подключить LED-осветитель или микрофон. Также имеются два резьбовых соединения 1/4'' (мама) для крепления рукояти, селфи-держателя или штатива.