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Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем
Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем

Fotokvant Ulanzi Traveler держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем

Fotokvant
Артикул: NVF-8714

Fotokvant Ulanzi Traveler – держатель для смартфона с холодным башмаком и уровнем.

Сбалансированная, удобная в эксплуатации и совершенно безопасная для смартфона модель держателя. Подходит для любого смартфона размером от 60 до 95 мм.

Описание

Держатель для смартфона изготовлен очень качественно, применением совтеменных технологий. Он имеет резиновые вкладыши на губках зажима, благодаря чему совершенно безопасен при удерживании смартфона. Раздвижная система зажима позволяет устанавливать в него смартфоны размером от 60 до 90 мм. К нему продойдут такие модели как iPhone 6S и 6S Plus, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Nokia Lumia, Nexus и т.д.

Держатель имет холодный башмак, в который можно подключить LED-осветитель или микрофон. Также имеются два резьбовых соединения 1/4'' (мама) для крепления рукояти, селфи-держателя или штатива. 

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