Характеристики:
- Нагрузка до 50 кг
- Материал алюминий
- Длина системы до 500 см, ширина 80 см
- Вес 13,5 кг
- Размер чехла 100 х 36 х 17 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах.
Легкая складная система в отдельном футляре для переноски. Совместим с большинством профессиональных штативов. Поддерживает нагрузку до 50 кг. Длина системы до 500 см. Прокладки из пенопласта высокой плотности позволяют устанавливать их на слегка неровном грунте и обеспечивают безопасную эксплуатацию.
Характеристики:
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