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E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах
E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах
E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах
E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах
E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах
E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах

E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах

E-IMAGE
Артикул: DAN-9308

E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах.

Легкая складная система в отдельном футляре для переноски. Совместим с большинством профессиональных штативов. Поддерживает нагрузку до 50 кг. Длина системы до 500 см. Прокладки из пенопласта высокой плотности позволяют устанавливать их на слегка неровном грунте и обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Описание

Характеристики: 

  • Нагрузка до 50 кг
  • Материал алюминий
  • Длина системы до 500 см, ширина 80 см
  • Вес 13,5 кг
  • Размер чехла 100 х 36 х 17 см

Комплектация

  • 10 шт x Рельсовая подкладка из пенопласта
  • 10 шт x Рельсы
  • 2 шт х Соединительные рейки
  • 1 шт х Тележка для треноги
  • 3 шт х Резиновая ножка для штатива
  • 10 шт x сменная резинка для колес тележки
  • Чехол для переноски с плечевым ремнем

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