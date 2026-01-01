Артикул: DAN-9308

E-IMAGE PORTABLE SLIDER DOLLY тележка для видеоштатива на рельсах.

Легкая складная система в отдельном футляре для переноски. Совместим с большинством профессиональных штативов. Поддерживает нагрузку до 50 кг. Длина системы до 500 см. Прокладки из пенопласта высокой плотности позволяют устанавливать их на слегка неровном грунте и обеспечивают безопасную эксплуатацию.