Cullmann Concept ONE OM510 многофункциональная головка перекладина

Описание

Голова предназначена для одновременного использования нескольких приборов: микрофона, отражателя, вспышки и т.д. Она крепится на штатив стандартным резьбовым креплением 1/4". Поперечная штанга имеет направляющие, в которых размещены два ползунка с резьбой 3/8". Длина перемещения - 290 мм.

Для точности установки оборудования голова и колонна снабжены шкалами и пузырьковым уровнем.

Демонтировав боковые площадки центральную колонну можно снять с головы и использовать отдельно, так как она полностью совместима с системами UniQ/C и Arca.