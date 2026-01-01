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-15 %
Cullmann Concept ONE OM510 многофункциональная головка перекладина
Cullmann Concept ONE OM510 многофункциональная головка перекладина
Cullmann Concept ONE OM510 многофункциональная головка перекладина
Cullmann Concept ONE OM510 многофункциональная головка перекладина

Cullmann Concept ONE OM510 многофункциональная головка перекладина

Cullmann
Артикул: DAN-4170

Многофункциональная голова CULLMANN CONCEPT ONE OM510.

Многофункциональная штативная голова изготовлена из анадированного алюминия. Имеет две монтажные площадки с винтами 1/4 и 3/8 дюйма. Длина колонны - 300 мм. Высота головы - 95 мм. Максимальная нагрузка - 3,5 кг. Вес - 600 грамм.

Описание

Голова предназначена для одновременного использования нескольких приборов: микрофона, отражателя, вспышки и т.д. Она крепится на штатив стандартным резьбовым креплением 1/4". Поперечная штанга имеет направляющие, в которых размещены два ползунка с резьбой 3/8". Длина перемещения - 290 мм.

Для точности установки оборудования голова и колонна снабжены шкалами и пузырьковым уровнем.

Демонтировав боковые площадки центральную колонну можно снять с головы и использовать отдельно, так как она полностью совместима с системами UniQ/C и Arca.

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