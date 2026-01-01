Артикул: MTG-0632

Benro KP1LEG1 гибкая ножка мапа/папа для штатива KoalaPod.

Гибкая ножка Benro KoalaPod KP1LEG1 для наращивания ножек штативов Benro KoalaPod - KP1K и KP1.

С одной стороны ножки расположена внутренняя резьба ¼ дюйма, с другой – внешняя резьба ¼ дюйма.

Ножка изготовлена из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.