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Benro KP1LEG1 гибкая ножка мапа/папа для штатива KoalaPod
Benro KP1LEG1 гибкая ножка мапа/папа для штатива KoalaPod
Benro KP1LEG1 гибкая ножка мапа/папа для штатива KoalaPod

Benro KP1LEG1 гибкая ножка мапа/папа для штатива KoalaPod

Benro
Артикул: MTG-0632

Benro KP1LEG1 гибкая ножка мапа/папа для штатива KoalaPod. 

Гибкая ножка Benro KoalaPod KP1LEG1 для наращивания ножек штативов Benro KoalaPod - KP1K и KP1.
С одной стороны ножки расположена внутренняя резьба ¼ дюйма, с другой – внешняя резьба ¼ дюйма.
Ножка изготовлена из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.

Описание

Характеристики:

  • Длина ножки, см – 16,8
  • Диаметр ножки, см – 1,6
  • Вес, кг – 0,04
  • Материал – алюминиевый сплав

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Центральная телескопическая колонна Benro CSC25 из карбона служит дополнением к штативу Benro TTOR14C. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.  
Основание диаметром 40 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом. 

3 900 ₽
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