images
images
images
images
images
images
images
images
images
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива
Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива

Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива

Benro
Артикул: DAN-9484

Benro GAC502PRO - универсальная колонна для штатива с возможностью установки в горизонтальном положении. Также, использование колонны позволяет увеличить высоту штатива.

Описание

Цифровая шкала на колонне предназначена для точного кадрирования и последующего совмещения изображений.


Основание колонны выполнено в формфакторе быстросъемной площадки Arca-Swiss style, что позволяет устанавливать ее на штативные головы, совместимые с Arca-Swiss. Подобная система крепления самая надежная на сегодняшний день, основание устанавливается в паз и жестко фиксируется по всей длине. Ограничительные стопоры не позволят колонне слететь при сбое в работе.


Также, на основании имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма для установки колонны на штатив или другие опоры.


На одном конце колоны имеется прорезь для ремня сумки, которую можно использовать в качестве противовеса для баланса и устойчивости штатива.


Технические характеристики:
• Вес, кг – 0,49.
• Длина, см – 47 см.
• Материал – алюминий.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Арт. NVF-9002
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

160 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов
Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов
Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов
Арт. DAN-9426
Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 ч

Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов.

Решетка создает направленный свет от источника и незаменима при профессиональной фото и видеосъемке. Растровая решетка Fotokvant сделанная из плотного синтетического материала имеет размеры 1,5 х 1,5 м. Крепится на подготовленный каркас с помощью специальных оттяжек со стопорными шариками (входят в комплект). В сложенном виде имеет компактные размеры и умещается в комплектной сумке.

-10.02 %10 380 ₽
9 340 ₽
В корзину

Видео

Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.