Benro GAC502PRO горизонтальная колонна для штатива

Описание

Цифровая шкала на колонне предназначена для точного кадрирования и последующего совмещения изображений.



Основание колонны выполнено в формфакторе быстросъемной площадки Arca-Swiss style, что позволяет устанавливать ее на штативные головы, совместимые с Arca-Swiss. Подобная система крепления самая надежная на сегодняшний день, основание устанавливается в паз и жестко фиксируется по всей длине. Ограничительные стопоры не позволят колонне слететь при сбое в работе.



Также, на основании имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма для установки колонны на штатив или другие опоры.



На одном конце колоны имеется прорезь для ремня сумки, которую можно использовать в качестве противовеса для баланса и устойчивости штатива.



Технические характеристики:

• Вес, кг – 0,49.

• Длина, см – 47 см.

• Материал – алюминий.