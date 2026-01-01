Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S-550R (оранжевый, со встроенной кнопкой)

Cullmann ALPHA 400 - монопод для селфи с возможностью шестикратного телескопического удлинения.
Монопод отличает малая длинна в сложенном состоянии, всего 28,5 cм. Максимальна длинна составляет - 98,5 cм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
SelfiPod S-550B – телескопическая стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении, в т.ч. с ее помощью возможна концертная и селфи фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длинна, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена Bluetooth-кнопкой, благодаря чему его удобно использовать в экстримальных условиях.
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Cullmann ALPHA 400 - монопод для селфи с возможностью шестикратного телескопического удлинения.
Монопод отличает малая длинна в сложенном состоянии, всего 28,5 cм. Максимальна длинна составляет - 98,5 cм.