Cullmann ALPHA 400 - монопод для селфи с возможностью шестикратного телескопического удлинения.
Монопод отличает малая длинна в сложенном состоянии, всего 28,5 cм. Максимальна длинна составляет - 98,5 cм.
Благодаря трем различным крепления - регулируемому держателю смартфонов, стандартному держателю камер GoPro и фото/видео голове для панорамирования с крепежем 1/4 дюйма для установки камеры, штатив можно использовать в самых разнообразных ситуациях.
Встроенный ремень фиксации и прорезиненная рукоятка обеспечивают надежный и удобный захват.
