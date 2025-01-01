Cullmann ALPHA 400 монопод для селфи

Описание

Благодаря трем различным крепления - регулируемому держателю смартфонов, стандартному держателю камер GoPro и фото/видео голове для панорамирования с крепежем 1/4 дюйма для установки камеры, штатив можно использовать в самых разнообразных ситуациях.

Встроенный ремень фиксации и прорезиненная рукоятка обеспечивают надежный и удобный захват.